Ucraina: Kiev chiede 6 miliardi di dollari per colmare deficit produzione armi

Kiev, 21 lug. (Adnkronos) – L'Ucraina ha bisogno di 6 miliardi di dollari per colmare il deficit nella produzione di armi nel 2025. Lo ha detto il ministro della Difesa Denys Shmyhal agli alleati durante una riunione virtuale nel formato Ramstein, aggiungendo – riporta Radio Svoboda – che "questo ci consentirebbe di produrre più droni Fpv (con visuale in prima persona), più droni intercettori per respingere gli attacchi Shahed e ulteriori armi a lungo raggio, in modo che la guerra possa continuare anche sul territorio russo".

La 29a riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, nota come formato Ramstein, ha riunito rappresentanti di 52 paesi sotto la guida di Germania e Gran Bretagna.