Ucraina: Lavrov, 'Occidente sfrutta Onu per promuovere tribunale contro Russia'

(Adnkronos) – I paesi occidentali stanno usando le nazioni in via di sviluppo, incoraggiandole a sostenere il sequestro di beni russi e la creazione di un tribunale contro Mosca all'interno dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov al forum Primakov Readings.

"Secondo la Carta delle Nazioni Unite, solo il Consiglio di sicurezza può prendere tali decisioni", ha osservato Lavrov, aggiungendo che "un mese fa l'Occidente ha promosso una risoluzione sulle riparazioni di guerra dichiarando che sequestrerà i beni statali di un membro sovrano delle Nazioni Unite.

Faranno di tutto per creare un meccanismo per sequestrare i beni della Russia e garantire pagamenti di riparazione al di fuori delle Nazioni Unite. E stanno cercando di fare lo stesso per creare un tribunale internazionale contro la Russia".

Qualsiasi decisione di questo tipo è "legalmente nulla e non valida", ha sottolineato il diplomatico, e non imporrebbe obblighi né alla Russia né a nessun altro Paese. "Scredita solo l'Assemblea generale delle Nazioni Unite", ha aggiunto.