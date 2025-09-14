Ucraina: Meloni, 'Putin non interessato a pace, aiutiamo Kiev'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Nonostante l'importante iniziativa che ha messo in moto Trump, Putin non sembra interessato alla pace". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio alla kermesse EuropaViva di Vox in corso a Madrid. "Dobbiamo continuare a dare a Kiev tu...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Nonostante l'importante iniziativa che ha messo in moto Trump, Putin non sembra interessato alla pace". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio alla kermesse EuropaViva di Vox in corso a Madrid.

"Dobbiamo continuare a dare a Kiev tutti gli aiuti necessari per arrivare quanto prima a una pace giusta e duratura così come a solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina e l'Europa.

Per riuscire in questo risultato e affrontare le sfide del nostro tempo l'unità dell'Occidente è fondamentale, il mondo ha bisogno dell'Occidente".

"Servono decisioni valide per affrontare le enormi sfide che abbiamo davanti: la recente foto di Pechino ci mostra chiaramente la volontà di alcuni grandi attori internazionali di ridisegnare l'ordine mondiale usando il potere economico come fa la Cina o la guerra di aggressione come fa la Russia",