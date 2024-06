Ucraina, Meloni: 'sostegno Ue, trovare soluzione tecnica su asset russi'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Il Consiglio europeo confermerà, ancora una volta, il suo sostegno alla causa ucraina. Perché difendere l'Ucraina è nell'interesse dell'Europa, ed equivale a difendere quel sistema di regole che tiene insieme la comunità internazionale e protegge ogni Nazione. Vale la pena ribadire che se l'Ucraina fosse stata costretta ad arrendersi, oggi non ci sarebbero le condizioni minime per un negoziato, ma staremmo discutendo dell'invasione di uno Stato sovrano, con le conseguenze che possiamo tutti immaginare. Pace non significa mai resa, e confondere la pace con la sottomissione creerebbe un pericoloso precedente per tutti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.

"Voglio ribadire anche in quest'Aula, come ho già fatto in ambito G7 e alla Conferenza sulla pace in Svizzera – ha proseguito -, che ogni nostro sforzo è finalizzato ad aiutare l'Ucraina a guardare al futuro. Un futuro di pace, prosperità e benessere. Credo sia stato molto importante, in sede G7, raggiungere l'accordo politico per l'utilizzo degli interessi generati dagli asset russi immobilizzati a garanzia di un prestito che verrà fornito dagli Stati Uniti all'Ucraina. L'Europa sarà chiamata a rendere questo impegno politico tecnicamente percorribile, e si tratta di un passaggio fondamentale non solo per il sostegno immediato, ma anche perché in un eventuale tavolo negoziale dovrà chiarirsi anche chi debba essere a pagare per la ricostruzione dell'Ucraina".