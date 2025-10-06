Ucraina: Mosca, '40.000 russi senza elettricità a Belgorod dopo attacco di Kiev'

Mosca, 6 ott. (Adnkronos) - Un attacco ucraino ha danneggiato gli impianti energetici e interrotto la fornitura di energia nella città russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov, secondo cui circa 40.000 abitanti sono rimasti senza elettricità dopo il raid, che...

Mosca, 6 ott. (Adnkronos) – Un attacco ucraino ha danneggiato gli impianti energetici e interrotto la fornitura di energia nella città russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov, secondo cui circa 40.000 abitanti sono rimasti senza elettricità dopo il raid, che ha causato danni ingenti in sette comuni. "Abbiamo ascoltato un rapporto dei funzionari dell'energia sulla natura dei danni causati dal bombardamento notturno di Belgorod.

Abbiamo danni significativi", ha affermato. "L'entità dei lavori sarà significativa".