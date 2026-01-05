Ucraina: Mosca, 'annesso villaggio a Sumy'

Mosca, 5 gen. (Adnkronos/Afp) - La Russia ha rivendicato la conquista della località di Grabovské nella regione di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, un'area situata vicino al confine russo. "Le unità del gruppo di truppe Nord hanno preso il controllo della localit&...

Mosca, 5 gen. (Adnkronos/Afp) – La Russia ha rivendicato la conquista della località di Grabovské nella regione di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, un'area situata vicino al confine russo. "Le unità del gruppo di truppe Nord hanno preso il controllo della località di Grabovské, nella regione di Sumy, a seguito di operazioni attive", ha dichiarato il ministero della Difesa russo nel suo rapporto quotidiano.

L'esercito ucraino aveva segnalato a dicembre combattimenti in questo settore dopo che i soldati russi avevano attraversato il confine per lanciare un'offensiva. Le forze russe occupano già più di 200 km2 di territorio nella regione di Sumy, più a ovest.

Il mediatore ucraino per i diritti umani, Dmytro Loubinets, ha accusato le forze russe di aver evacuato "con la forza" una cinquantina di civili da Grabovské verso la Russia. La regione di Sumy non è uno dei territori che Mosca rivendica come annessione all'Ucraina, ma il presidente Vladimir Putin aveva ordinato alle sue truppe di conquistare una "zona cuscinetto" che impedisse alle forze ucraine di penetrare in Russia come acadde nell'estate del 2024.