Ucraina: Mosca, 'intercettati 251 droni di Kiev su territorio russo'

Mosca, 6 ott. (Adnkronos) – Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 251 droni ucraini in territorio russo durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca.