Ucraina: Mosca, 'intercettati nella notte 81 droni di Kiev'

Mosca, 19 giu. (Adnkronos) – Le forze di difesa aerea hanno intercettato 81 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, precisando che 19 velivoli senza pilota sono stati abbattuti sul territorio della regione di Bryansk, 17 sul territorio della regione di Kursk, 13 sul territorio della regione di Smolensk, 7 sul territorio della regione di Volgograd, 6 sul territorio della regione di Orël, 5 sul territorio della regione di Rostov, 5 sul territorio della Repubblica di Crimea, 3 droni ciascuno sui territori delle regioni di Belgorod e Astrakhan, 2 sul territorio della regione di Ryazan e 1 sulla regione di Mosca".

Il governatore della regione di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha precisato che non si sono verificati danni né vittime nella regione. "I servizi operativi e di emergenza stanno lavorando sul posto", ha scritto su Telegram. Anche il governatore della regione di Ryazan, Pavel Malkov, ha riferito di non aver subito danni a seguito dell'attacco con un drone. "Stanotte, i sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica hanno abbattuto due droni sul territorio della regione di Ryazan. Secondo le informazioni preliminari, non si registrano vittime né danni materiali", ha scritto su Telegram.