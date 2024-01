Ucraina: Peskov, 'no ad adesione alla Nato, non rinunciamo a status neutrale Kiev'

Ucraina: Peskov, 'no ad adesione alla Nato, non rinunciamo a status neut...

Mosca, 26 gen. (Adnkronos) – "No, questo è un messaggio sbagliato. Non è assolutamente vero". Con queste parole, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha smentito le notizie secondo cui la Russia sarebbe pronta ad abbandonare la propria posizione sulla necessità dello status neutrale per l'Ucraina, rinunciando alla richiesta di non adesione di Kiev alla Nato. Parlando in conferenza stampa, Peskov ha negato l'ipotesi della disponibilità di Mosca "per negoziati sull’Ucraina”.