Ucraina: Peskov, 'non è previsto alcun vertice in Arabia Saudita'

Mosca, 28 mag. (Adnkronos) - Al momento non è prevista l’organizzazione di una conferenza sull’Ucraina in Arabia Saudita alla quale parteciperebbe anche la Russia. Lo ha dichiarato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov al canale televisivo Rt. "Non se ne parla al mo...