Ucraina: Ricciardi (M5S), 'Macron un pregio ce l'ha, è meno ipocrita di Meloni'

Roma, 20 mar. – (Adnkronos) – "Ritengo che Macron, con il quale non concordo sulla scellerata idea dell'invio di uomini tanto che nella nostra risoluzione – che invito a votare senza riformulazioni – c'è un impegno formale a escludere categoricamente l'invio di uomini, un pregio ce l'ha: Macron è il meno ipocrita di molti di quelli che parlano qui in questa Aula di resistenza ucraina perché almeno non parla di guerra per procura. Se là c'è il male assoluto che vuole distruggere l'Europa, allora prendiamo e partiamo tutti insieme a difendere il fronte, non stiamo qua a inviare armi. C'è meno ipocrisia nelle parole di Macron che nelle sue, presidente Meloni". Così Riccardo Ricciardi (M5S), intervenendo in Aula alla Camera dove è in corso la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo.