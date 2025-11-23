Ucraina: Rubio, 'a Ginevra incontro più produttivo di sempre per porre fine a guerra'

Ginevra, 23 nov. (Adnkronos/Afp) - “Penso che abbiamo probabilmente avuto l'incontro più produttivo e significativo finora in tutto questo processo”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio ai giornalisti, parlando dei progressi nei colloqui in corso a Ginevr...

Ginevra, 23 nov. (Adnkronos/Afp) – “Penso che abbiamo probabilmente avuto l'incontro più produttivo e significativo finora in tutto questo processo”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio ai giornalisti, parlando dei progressi nei colloqui in corso a Ginevra con il negoziatore di Kiev Andrij Yermak sul piano di Trump per porre fine alla guerra fra Russia e Ucraina, aggiungendo che le delegazioni proseguiranno le discussioni in serata.