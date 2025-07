Ucraina: Rudenko (Kyiv Independent), 'Zelensky ha sbagliato su corruzione'

Kiev, 25 lug. (Adnkronos) - "La seconda sera di proteste, guardando verso la finestra del suo ufficio, mi sono chiesta cosa stesse pensando Zelensky mentre tutti gridavano furibondi". Olga Rudenko, direttrice del Kyiv Independent, in un editoriale sul suo giornale ha criticato le accuse co...

Kiev, 25 lug. (Adnkronos) – "La seconda sera di proteste, guardando verso la finestra del suo ufficio, mi sono chiesta cosa stesse pensando Zelensky mentre tutti gridavano furibondi". Olga Rudenko, direttrice del Kyiv Independent, in un editoriale sul suo giornale ha criticato le accuse contro l’attivista anti corruzione Vitaly Shabunin. "Mi sono interrogata a lungo ed è stata una decisione sofferta – spiega in un'intervista al Corriere della Sera – Sappiamo bene quali siano i rischi che comporta una posizione del genere tanto più che la maggior parte della nostra squadra vive e lavora in Ucraina.

Ma a maggior ragione sarebbe stato immorale da parte nostra nascondere la questione sotto il tappeto e non denunciare il presidente per quello che sta facendo, ovvero minare la democrazia ucraina".

Gli slogan degli ucraini scesi in piazza, spiega, "sono quasi tutti di richiesta di veto alla legge che esautora le agenzie anticorruzione, una richiesta obsoleta visto che ormai Zelensky ha firmato il decreto. Ma più che contro Zelensky la gente grida: 'Liberatevi di Yermak'. Tutti vedono e tutti sanno che ha accumulato un potere enorme senza essere nemmeno eletto. Il capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina era nell’ombra quando Zelensky è diventato presidente. Ma da quando è stato nominato capo dell’amministrazione è uscito allo scoperto e ora è lui a comandare su tutto". E se è vero, secondo la giornalista, che ha scelto lui i ministri del nuovo governo, "in ultima analisi la responsabilità è di Zelensky. Anche la rapidità con cui è stata approvata questa legge dimostra un’intenzionalità che viene solo da un ordine diretto del presidente".

"Non vedo alcun segno che Zelensky voglia sostituire Yermak o limitare il suo potere – conclude la Rudenko . Sembra che nutra ancora piena fiducia e non ho sentito o visto nulla che mi faccia credere che le cose siano cambiate. Sebbene Zelensky abbia annunciato una nuova legge, credo che le proteste, anche qualora dovessero fermarsi, riprenderanno appena ci sarà un nuovo motivo. La gente è furibonda. Capisco che visto dall’estero Zelensky può sembrare l’eroe che combatte il male. Ma le persone non sono mai o tutte bianche o tutte nere. Inoltre, con l’avvento dell’amministrazione Trump, la leadership ucraina ha pensato di non essere più sotto osservazione per la corruzione e di poterla fare franca. Ma hanno fatto male i loro conti".