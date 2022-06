Ucraina: Ryzhenkov (Metinvest), ‘visita Bonomi sottolinea importanza relazioni con Italia'**

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Le relazioni industriali fra Italia e Ucraina, non solo per quanto riguarda il settore metallurgico, sono molto intense e importanti. E in futuro saranno ancora più intense”. Lo ha detto Yurij Ryzhenkov, ceo di Metinvest, gruppo proprietario dell’acciaieria Azovstal, parlando con l’Adnkronos dalla sua casa estiva in Ucraina, commentando la visita a Kiev, una settimana fa, del presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

"Quella dell’acciaio è una delle relazioni economiche principali fra i nostri due Paesi – ha aggiunto – ma c’è anche il settore della moda e altre attività ancora, che rendono il rapporto economico fra Italia e Ucraina molto forte. E penso che la visita del presidente di Confindustria sottolinei quanto importanti siano le nostre relazioni economiche. Questa visita è un chiaro segnale che in futuro le relazioni commerciali saranno non solo ristabilite, ma verranno ulteriormente migliorate”.