Kiev, 12 nov. (Adnkronos) – Anche il ministro della Giustizia ucraino Herman Galushchenko si è dimesso, dopo la ministro dell'Energia Svitlana Grynchuk. "I ministri hanno presentato le loro dimissioni in conformità con la legge" in seguito a un'indagine per corruzione nel settore dell'energia, ha scritto sui social la premier Yulia Svyrydenko. In precedenza, il presidente Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che le posizioni dei due ministri erano insostenibili.
Home > Flash news > Ucraina: scandalo corruzione, si dimette anche il ministro della Giustizia
Ucraina: scandalo corruzione, si dimette anche il ministro della Giustizia
Kiev, 12 nov. (Adnkronos) - Anche il ministro della Giustizia ucraino Herman Galushchenko si è dimesso, dopo la ministro dell'Energia Svitlana Grynchuk. "I ministri hanno presentato le loro dimissioni in conformità con la legge" in seguito a un'indagine per corruzio...