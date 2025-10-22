Ucraina: Schlein, 'iniziativa Ue senza aspettare umori alterni di Trump'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "La pace giusta è un obiettivo che dobbiamo perseguire anche per gli ucraini mentre li sosteniamo. E non ci può essere una pace giusta senza che a quel tavolo negoziale sieda l'Ucraina e accanto all'Ucraina, l'Unione Europea, perché...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "La pace giusta è un obiettivo che dobbiamo perseguire anche per gli ucraini mentre li sosteniamo. E non ci può essere una pace giusta senza che a quel tavolo negoziale sieda l'Ucraina e accanto all'Ucraina, l'Unione Europea, perché non sarà Trump a garantire gli interessi di sicurezza di ucraini ed europei".

Lo dice Elly Schlein nell'intervento alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.

"Anzi, se Putin oggi è più forte, si sente più forte almeno, ha intensificato, come lei ha raccontato stamattina, i brutali attacchi anche sulla popolazione civile ucraina. È proprio anche perché Trump l'ha riabilitato accogliendolo su un tappeto rosso senza ottenere garanzie. La pace non può essere la resa alle ragioni dell'aggressore. Bisogna aumentare la pressione su Putin, anche con le sanzioni, e portarlo a negoziare. E per fare questo serve un'iniziativa politica e diplomatica europea, senza aspettare gli umori alterni di Trump".