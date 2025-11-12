Ucraina: Sensi, 'preoccupa rinvio Crosetto in Usa, vince linea filorussa Salvini?'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Il rinvio del viaggio del ministro Crosetto a Washington preoccupa. Dove è andato a finire l’impegno del governo sul sostegno militare alla Ucraina? Oggi che è esistenziale, vitale. Segnale preoccupante. Vince la linea filorussa di Salvini? Una marcia indietro drammatica". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi.
