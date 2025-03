Ucraina: Tusk agli Usa, 'essere veri leader significa rispettare gli alleati'

Ucraina: Tusk agli Usa, 'essere veri leader significa rispettare gli all...

Varsavi, 10 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il primo ministro polacco Donald Tusk ha detto che i Paesi alleati "non dovrebbero mai" agire con "arroganza" nei confronti dei loro alleati politici, in una velata allusione agli Stati Uniti che arriva dopo uno scambio pubblico di dichiarazioni a cui ha partecipato il magnate Elon Musk e che ha chiamato in causa anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio. "Essere un vero leader significa rispettare i partner e gli alleati. Anche i più piccoli e i più deboli", ha scritto Tusk su X. "Cari amici, pensateci", ha sottolineato, senza fare direttamente nomi.

Ieri, Musk aveva sottolineato su X che il suo sistema satellitare Starlink è "la spina dorsale dell’esercito ucraino. Senza di esso, l'intero fronte combattente crollerebbe". Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski aveva risposto alla presunta minaccia con un altro messaggio: "Tralasciando l'etica di minacciare la vittima di un'aggressione, se SpaceX si rivelerà un fornitore inaffidabile saremo costretti a cercare altri fornitori". "Calmati, piccolo. Pagherai una piccola parte del costo" di questo sistema di comunicazione, ha poi risposto Musk, insistendo anche sul fatto che "non esiste alcun sostituto possibile per Starlink" nell'attuale scenario di conflitto.

Anche Rubio è entrato nella disputa, per sottolineare, tra l'altro, che "nessuno minaccia di lasciare l'Ucraina senza Starlink". Secondo il capo della diplomazia nordamericana, il suo omologo polacco "si sta inventando tutto".