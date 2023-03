Ucraina, Zelensky: "Non possiamo lanciare controffensiva, nostre armi insufficienti"

Ucraina, Zelensky: "Non possiamo lanciare controffensiva, nostre armi in...

Kiev, 25 mar. (Adnkronos) - Le forze armate non possono ancora lanciare una controffensiva al fronte. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al quotidiano giapponese The Yomiuri Shimbun.Il presidente ha anche definito "difficile" la situazione nell&...