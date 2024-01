Ucraina: Zelensky, 'Ue sblocchi aiuti e invii segnale agli altri partner'

Kiev, 29 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha ribadito "l'importanza" di "sbloccare" i 50 miliardi di euro promessi dall'Unione Europea, confidando che ciò consentirà di inviare un "segnale importante" agli altri partner internazionali, da cui Kiev è economicamente dipendente per affrontare l’aggressione russa. In una conversazione telefonica con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, alla vigilia del vertice dei principali leader a Bruxelles che sarà caratterizzato in gran parte sulla questione degli aiuti all'Ucraina, il presidente ucraino ha colto l'occasione per ringraziare la Grecia per il suo sostegno all'ingresso dell'Ucraina nell'Ue e per mettere sul tavolo le "esigenze difensive" di Kiev.