Ue: Calenda, 'da Blair a Di Maio, il Medio Oriente lo vedo male'

Roma, 27 apr (Adnkronos) – "Io Di Maio non lo avrei scelto, non ho una grande opinione di Di Maio. Quel ruolo lo ricopriva Blair, se passiamo da Blair a Di Maio il Medio oriente lo vedo male. Ma chi se ne improta. La prossima volta se scelgono uno diverso da Di Maio sono più contento, ma non sto a stracciarmi le vesti". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira.