Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Ilaria Salis va processata in Italia. Abbiamo chiesto al ministro Nordio di attivarsi. Le imputazioni riguardanti atti di violenza non possono essere lasciate cadere per ragioni politiche". Lo scrive su X il leader di Azione Carlo Calenda.
Ue: Calenda, 'Salis va processata in Italia, non lasciare cadere imputazioni per ragioni politiche'
