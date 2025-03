Ue: crescono adesioni ad appello Picierno 'Libera e forte', quasi 5mila firme

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "L’appello "Per un’Europa libera e forte", promosso dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha superato, in soli due giorni, quasi 5mila firme. L’appello, ispirato ai principi del Manifesto di Ventotene, mira a difendere...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "L’appello "Per un’Europa libera e forte", promosso dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha superato, in soli due giorni, quasi 5mila firme. L’appello, ispirato ai principi del Manifesto di Ventotene, mira a difendere i valori fondanti dell’Europa e a rafforzare il ruolo dell’Unione nel contesto internazionale". Si legge in una nota.

Tra gli altri, l’appello è stato firmato nelle ultime ore anche dall’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, già Commissario europeo, Emanuele Fiano, presidente di “Sinistra per Israele”, Claudio Petruccioli, già presidente Cda RAI, Vincenzo Camporini, già Capo di Stato Maggiore della Difesa, e Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata insieme alla sua lista “Basilicata Casa Comune”.

Queste adesioni si aggiungono ai primi firmatari, tra cui, esponenti del Partito Democratico nazionale come Alessandro Alfieri, Filippo Sensi, Lia Quartapelle e Lorenzo Guerini, Raphaël Glucksmann, membro del gruppo S&D al Parlamento europeo e fondatore di Place Publique, Nathalie Tocci, dell’Istituto Affari Internazionali, Alex Amelin, marito della scrittrice ucraina Victoria Amelina, uccisa in un bombardamento russo, Italo Spinelli, regista teatrale e cinematografico, nonché nipote di Altiero Spinelli, Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri di Italia Viva, Costantino Di Blasi, presidente dell’associazione “Liberi Oltre” e Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato all’Università La Sapienza.