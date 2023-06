Ue: Della Vedova, 'su Pnrr e Mes Meloni prepara scontro con Europa'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - “Meloni sostiene che la crescita del Pil italiano sopra la media europea non è un fuoco di paglia, ma la risposta ai segnali del Governo. I dati sulla vera e propria gelata della produzione industriale imporrebbero maggior cautela". Così il deputa...

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Meloni sostiene che la crescita del Pil italiano sopra la media europea non è un fuoco di paglia, ma la risposta ai segnali del Governo. I dati sulla vera e propria gelata della produzione industriale imporrebbero maggior cautela". Così il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

"Anziché indulgere in ottimismo autocelebrativo, Meloni dovrebbe invece spiegare cosa davvero abbia in mente sul Pnrr, quando presenterà il nuovo piano a Bruxelles, cosa intende fare sulle riforme per aumentare la produttività, a partire dal ddl Concorrenza. Oltre che, naturalmente, se davvero intende andare allo scontro con la Ue, sul Mes di cui ha fatto un feticcio ideologico”.

“Quando alla stesura della prossima Legge di Bilancio si troverà a fare i conti con una realtà meno rosea di quella che sta dipingendo, non vorremmo che Meloni ritorni ai suoi classici, cioè che se la prenda con le regole di bilancio europee o con la politica monetaria della Bce aprendo lo scontro con Bruxelles in vista delle elezioni europee, perché questo non sarebbe l’interesse dell’Italia”, conclude Della Vedova.