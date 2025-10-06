Ue: Fidanza, 'reati avvenuti fuori da mandato, Salis sia giudicata in Ungheria'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Salis è accusata di reati gravissimi avvenuti fuori dal mandato, molto tempo prima di diventare eurodeputata. Spetta alla giustizia ungherese e non al Parlamento europeo giudicare la sua colpevolezza o la sua innocenza. Noi vogliamo semplicemente che ciò...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Salis è accusata di reati gravissimi avvenuti fuori dal mandato, molto tempo prima di diventare eurodeputata. Spetta alla giustizia ungherese e non al Parlamento europeo giudicare la sua colpevolezza o la sua innocenza. Noi vogliamo semplicemente che ciò possa accadere come prevedono le norme sull’immunità degli europarlamentari, quindi voteremo per la revoca dell’immunità".

Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza intervenendo a Start su Skytg24.

"Nel frattempo ci sarebbe piaciuto ascoltare da Salis, e anche dal Pd che sta cercando di schermarla dal processo, parole di dissociazione e di condanna verso le violente aggressioni a colpi di martello contro inermi cittadini ungheresi, invece non c’è mai stata alcuna condanna di quella violenza politica", conclude.