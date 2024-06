Ue: Gasparri, 'Commissario italiano lo decide nostro Governo'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Il Commissario italiano lo designa il Governo italiano di centrodestra che ha vinto le elezioni politiche ed è prevalso anche alle Europee. Noi del Partito popolare esprimeremo il presidente della Commissione. Escludiamo alleanze con i Verdi nella maggioranza perché le politiche demagogiche alla Greta Thunberg fanno bloccare l'industria europea e ci rendono vittime dei cinesi. I Socialisti non detteranno l’agenda". Così Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ospite di 'Agorà estate' su Raitre.

"La maggioranza -aggiunge- sappiamo che è complicata da formare. Tajani, ad esempio, fu eletto presidente del Parlamento europeo senza prendere i voti nemmeno di Salvini, ma battè il candidato dei Socialisti. Quindi nel Parlamento europeo le maggioranze si formano, come ha detto la Meloni, in base alle cose che si devono fare. Il ministro Fitto penso che abbia una grande esperienza alle spalle. Ricordiamo che l’Italia é stato il primo Paese in Europa a portare a casa cinque rate del Pnrr proprio grazie all’impegno di Fitto e del Governo di centrodestra”.