Roma, 17 dic (Adnkronos) – I leader di opposizione si sono iscritti per le dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue. La lista completa comprende il segretario di +Europa Riccardo Magi, il vice presidente di Iv Davide Faraone, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi, il leader di SI Nicola Fratoianni, la presidente di Azione Elena Bonetti, il leader del M5s Giuseppe Conte, il deputato di FI Andrea Orsini, il deputato della Lega Stefano Candiani, la leader del Pd Elly Schlein e il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami.
Home > Flash news > Ue: leader di opposizione iscritti per dichiarazioni voto su comunicazioni Me...
Ue: leader di opposizione iscritti per dichiarazioni voto su comunicazioni Meloni
Roma, 17 dic (Adnkronos) - I leader di opposizione si sono iscritti per le dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue. La lista completa comprende il segretario di +Europa Riccardo Magi, il vice presidente di Iv Davide Faraone, il leader di N...