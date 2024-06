Ue: Meloni, 'chi ne imprimeva politiche bocciato alle urne, cittadini hanno sempre ragione'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Se c'è un dato indiscutibile emerso da questa tornata elettorale è la bocciatura delle politiche portate avanti dalle forze di governo in molte delle grandi nazioni europee, che sono anche molto spesso le forze che hanno impresso le politiche dell'Unione in questi anni. Certo, c'è anche chi sostiene che i cittadini non siano abbastanza maturi per prendere determinate decisioni e che l'oligarchia sia in fondo la sola forma accettabile di democrazia. Ma io non sono di questo avviso: ho combattuto questo principio surreale in Italia e intendo combatterlo anche in Europa. Noi siamo convinti che il popolo abbia sempre ragione e che sia dovere di chiunque ricopra un incarico di responsabilità seguire le indicazioni che arrivano dai cittadini". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles.

"Personalmente – ha aggiunto – non conosco alternative alla democrazia, e mi batterò sempre contro chi vorrebbe sublimare, anche a livello europeo, una visione oligarchica e tecnocratica della politica e della società".