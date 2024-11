Ue: Meloni posta suo intervento su silenzio Schlein su Fitto, 'inaccettabile'**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni ha postato sui social lo spezzone del suo intervento oggi in Umbria in cui chiede alla segretaria del Pd, Elly Schlein, la posizione dem su Raffaele Fitto, "lo chiedo da giorni senza ottenere una risposta. Lei dice 'non devo rispondere ...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha postato sui social lo spezzone del suo intervento oggi in Umbria in cui chiede alla segretaria del Pd, Elly Schlein, la posizione dem su Raffaele Fitto, "lo chiedo da giorni senza ottenere una risposta. Lei dice 'non devo rispondere alla premier'. No, tu devi rispondere agli italiani, e mi aspetto una parola chiara". Scrive Meloni: "Inaccettabile".