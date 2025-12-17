Ue-Mercosur: Meloni, 'no a stop ma prematuro firmare accordo, spero condizioni a inizio anno'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Sull'Accordo commerciale Ue-Mercosur "l’Italia ha sempre guardato con interesse a questa intesa, sia per il significato politico di ponte tra l’Europa e l’America latina, sia per quello commerciale, con importanti e positive ricadute attese sul...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Sull'Accordo commerciale Ue-Mercosur "l’Italia ha sempre guardato con interesse a questa intesa, sia per il significato politico di ponte tra l’Europa e l’America latina, sia per quello commerciale, con importanti e positive ricadute attese sul fronte delle esportazioni italiane, sia nel settore industriale che in quello alimentare, dato che l'accordo prevede la tutela di oltre 50 denominazioni di origine geografica italiane.

Ciò non di meno, il Governo italiano è sempre stato chiaro nel dire che l’accordo dovrà essere positivo per tutti i settori e che quindi è necessario rispondere, in particolare, alle preoccupazioni dei nostri agricoltori". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.

"Negli scorsi mesi -ha ricordato la premier- abbiamo quindi lavorato molto intensamente con la Commissione e ottenuto passi in avanti significativi, in particolare con l’introduzione di un meccanismo specifico di salvaguardia, di un fondo adeguato di compensazione cui attingere in caso di necessità e, più recentemente, di un significativo rafforzamento dei controlli fitosanitari in entrata. Tutte queste misure, seppur presentate, non sono ancora del tutto finalizzate. Riteniamo, quindi, che firmare l'accordo nei prossimi giorni, come è stato ipotizzato, sia ancora prematuro".

"Per noi è necessario attendere che il pacchetto di misure aggiuntive a tutela del settore agricolo sia perfezionato, e -allo stesso tempo- illustrarlo e discuterlo con i nostri agricoltori. Questo non significa che l'Italia intenda bloccare o opporsi all'accordo nel suo complesso ma, come abbiamo sempre detto, intendiamo approvarlo solo nel momento in cui saranno incluse adeguate garanzie di reciprocità per il nostro settore agricolo. E sono molto fiduciosa -ha concluso Meloni- che con l'inizio del prossimo anno, tutte queste condizioni possano realizzarsi".