Ue: Picierno, 'nomina Szego valorizza Italia'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – "Congratulazioni e buon lavoro a Bruna Szego, designata dal Parlamento europeo alla guida dell’Autorità europea antiriciclaggio. Una nomina di prestigio che valorizza l‘Italia nelle istituzioni europee". Lo afferma Pina Picierno, eurodeputata del Pd e vicepresidente del Parlamento europeo.

"A lei -aggiunge- i migliori auguri per un mandato proficuo, in un ruolo cruciale per garantire trasparenza e legalità e per contrastare la criminalità economica a livello europeo. Si tratta di un ruolo che assume un significato ancor più importante nella fase storica che stiamo attraversando in particolare per quanto riguarda il controllo sui capitali russi e sulle relative sanzioni, oltre a un attento monitoraggio rispetto al mercato delle criptovalute".