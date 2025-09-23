Ue: Picierno, 'su Salis decisione in difesa stato di diritto'

Roma, 23 set.-(Adnkronos) – "La commissione Juri del Parlamento Ue ha respinto la richiesta di revoca dell’immunità a Ilaria Salis. Una decisione auspicata e importante, in difesa dello stato di diritto e del giusto processo". Lo scrive su X la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.
