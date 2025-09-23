Ue: Procaccini, 'con voto Salis strappo a stato diritto, doppiopesismo sinistre su legalità'

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “La decisione di respingere la revoca dell’immunità per Ilaria Salis rappresenta un grave e preoccupante strappo allo Stato di diritto. È inaccettabile che l’appartenenza politica diventi un criterio per decidere chi debba rispondere alla g...

Roma, 23 set.-(Adnkronos) – “La decisione di respingere la revoca dell’immunità per Ilaria Salis rappresenta un grave e preoccupante strappo allo Stato di diritto. È inaccettabile che l’appartenenza politica diventi un criterio per decidere chi debba rispondere alla giustizia e chi no”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.

“Tutti i cittadini devono essere uguali davanti alla legge, indipendentemente dal loro ruolo istituzionale o dal loro orientamento ideologico. La sinistra italiana ed europea, difendendo Salis con motivazioni che nulla hanno a che vedere con i principi del diritto e relativamente a un reato commesso prima che la Salis diventasse parlamentare europea, ha dimostrato il doppiopesismo della sua cultura della legalità. La richiesta della magistratura ungherese andava valutata esclusivamente sul piano giuridico, senza forzature politiche, mentre la sinistra ha scelto di trasformare un caso giudiziario in una battaglia ideologica. Il rispetto dello Stato di diritto non è una bandiera da sventolare a giorni alterni, ma un principio cardine della democrazia che va applicato sempre”, conclude.