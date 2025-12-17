Ue: risoluzione M5s, 'non supportare ipotesi confisca asset e beni russi in Ue'**

**Ue: risoluzione M5s, 'non supportare ipotesi confisca asset e beni rus...

**Ue: risoluzione M5s, 'non supportare ipotesi confisca asset e beni rus...

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Alla luce della manifesta insostenibilità della misura in relazione al rispetto del diritto internazionale e del diritto dell’Unione europea", si impegna il governo "a non supportare - in sede di Consiglio europeo e nei consessi internazionali ...

Roma, 17 dic (Adnkronos) – "Alla luce della manifesta insostenibilità della misura in relazione al rispetto del diritto internazionale e del diritto dell’Unione europea", si impegna il governo "a non supportare – in sede di Consiglio europeo e nei consessi internazionali competenti – l’ipotesi della confisca definitiva e dell’utilizzo degli asset sovrani della Federazione Russa nonché dei beni di soggetti terzi congelati detenuti in Europa".

E' quanto si legge nella risoluzione del M5s depositata alla Camera in occasione delle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue.