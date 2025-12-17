Ue: risoluzione Pd, 'finalizzare con partner Ue proposta su utilizzo beni russi congelati'**

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "E' necessario che l'Italia cooperi con gli altri partners europei, per finalizzare in tempi brevi una proposta operativa legalmente fondata e finanziariamente sostenibile per l'utilizzo dei beni russi congelati in Europa; il raggiungimento di una pace ...

Roma, 17 dic (Adnkronos) – "E' necessario che l'Italia cooperi con gli altri partners europei, per finalizzare in tempi brevi una proposta operativa legalmente fondata e finanziariamente sostenibile per l'utilizzo dei beni russi congelati in Europa; il raggiungimento di una pace giusta e duratura deve portare al perseguimento dei crimini di guerra, al ripristino del diritto internazionale, al pieno scambio dei prigionieri di guerra e al ritorno in sicurezza di tutti i civili ucraini rapiti e trasferiti illegalmente, in particolare i bambini".

E' quanto si legge nell'ultima versione della risoluzione del Pd depositata alla Camera per le comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue.