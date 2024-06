Ue: Ronzulli, 'va tenuto conto di volontà popolare'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Meloni fa valere il peso del Governo italiano in Europa e cerca di far valere anche il peso elettorale della decisione dei cittadini europei nelle scorse votazioni. Di fatto, mette nero su bianco che l'Italia è un Paese che conta ed è uno dei Gove...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Meloni fa valere il peso del Governo italiano in Europa e cerca di far valere anche il peso elettorale della decisione dei cittadini europei nelle scorse votazioni. Di fatto, mette nero su bianco che l'Italia è un Paese che conta ed è uno dei Governi più stabili e forti all'interno dell'Unione europea. E certifica anche che gli elettori europei hanno deciso di votare in un determinato modo. Non si può non tener conto della volontà popolare che ha spostato e sta spostando i cittadini verso il centrodestra”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, ospite a 'L'aria che tira' su La7.