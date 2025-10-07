Ue: Salvini, 'Salis salvata con voto segreto, anche da qualcuno che si dice di centrodestra'

Roma, 7 ott.- (Adnkronos) - "Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all'interno di un'organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di 'cent...

Roma, 7 ott.- (Adnkronos) – "Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all'interno di un'organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna". Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.