Home > Flash news > Ue: Schlein, 'Ppe non rincorra destre nazionaliste, nostri voti non scon...

Ue: Schlein, 'Ppe non rincorra destre nazionaliste, nostri voti non scontati'

default featured image 3 1200x900

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "L'Europa deve avere un ruolo più forte a livello internazionale. Noi, nella nostra famiglia europea, faremo questo e continueremo la nostra battaglia, ma non daremo per scontati i nostri voti, non permetteremo ai popolari di rincorrere le politiche di de...

di Pubblicato il

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "L'Europa deve avere un ruolo più forte a livello internazionale. Noi, nella nostra famiglia europea, faremo questo e continueremo la nostra battaglia, ma non daremo per scontati i nostri voti, non permetteremo ai popolari di rincorrere le politiche di destra dei nazionalisti". Lo dice Elly Schlein alla festa dell'Unità a Reggio Emialia.