Home > Flash news > Ue: Sensi, 'ogni voto conta, Salis continua il lavoro per una Europa plu...

Ue: Sensi, 'ogni voto conta, Salis continua il lavoro per una Europa plurale e libera'

default featured image 3 1200x900

Roma, 7 ott (Adnkronos) - "Ogni voto conta, ogni singolo voto conta. Ilaria Salis continua a fare il lavoro che i cittadini hanno voluto per lei, rappresentare in Parlamento una Europa plurale, democratica, libera". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi. ...

di Pubblicato il

Roma, 7 ott (Adnkronos) – "Ogni voto conta, ogni singolo voto conta. Ilaria Salis continua a fare il lavoro che i cittadini hanno voluto per lei, rappresentare in Parlamento una Europa plurale, democratica, libera". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.