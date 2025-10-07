Roma, 7 ott (Adnkronos) – "Ogni voto conta, ogni singolo voto conta. Ilaria Salis continua a fare il lavoro che i cittadini hanno voluto per lei, rappresentare in Parlamento una Europa plurale, democratica, libera". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.
Home > Flash news > Ue: Sensi, 'ogni voto conta, Salis continua il lavoro per una Europa plu...
Ue: Sensi, 'ogni voto conta, Salis continua il lavoro per una Europa plurale e libera'
Roma, 7 ott (Adnkronos) - "Ogni voto conta, ogni singolo voto conta. Ilaria Salis continua a fare il lavoro che i cittadini hanno voluto per lei, rappresentare in Parlamento una Europa plurale, democratica, libera". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi. ...