Ue: Tusk, 'offensive ibride Russia sono guerra, non incidenti o provocazioni'

Bruxelles, 2 ott. (Adnkronos) - Le offensive ibride della Russia, e della Bielorussia, contro l'Unione Europea non sono "incidenti" o "provocazioni". Sono atti di "guerra". Lo dice il premier polacco Donald Tusk, intervenendo al summit dell'Epc a Copenaghen. &...

Bruxelles, 2 ott. (Adnkronos) – Le offensive ibride della Russia, e della Bielorussia, contro l'Unione Europea non sono "incidenti" o "provocazioni". Sono atti di "guerra". Lo dice il premier polacco Donald Tusk, intervenendo al summit dell'Epc a Copenaghen. "Dobbiamo fermare tutte queste illusioni – afferma – la prima illusione era, ed è, che non c'è nessuna guerra. Ad alcuni piacciono queste definizioni, come aggressione, o incidente, o provocazione.

No, è guerra: un nuovo tipo di guerra, molto complessa, ma è guerra".

Per quanto riguarda la flotta ombra russa, prosegue Tusk, "abbiamo un altro incidente ora vicino al porto di Stettino. Due giorni fa c'è stato un incidente vicino ad una nostra piattaforma petrolifera nel Baltico e al nostro oleodotto, entrambi russi, in effetti abbiamo un nuovo incidente nel Mar Baltico ogni singola settimana, quasi ogni giorno".

In Polonia, aggiunge il premier polacco, "l'attacco dei droni o la provocazione sono stati i più spettacolari, ma in realtà abbiamo provocazioni simili ogni singolo giorno ai nostri confini con la Bielorussia. Non è un'astrazione. Abbiamo più di 100 tentativi al giorno: ci sono azioni contro i nostri soldati al confine, con vittime". Ormai, continua, "è la nostra routine quotidiana. Questo confronto permanente, con questa immigrazione illegale usata come un'arma, davvero ben organizzata, è un tipo di guerra", conclude.