La Cometa C/2023 A3 in tutto il suo splendore nel cielo tra settembre e ottobre: ecco come vedere il suo ultimo atto

C/2023 A3, nota anche come Tsuchinshan-Atlas, è stata ribattezzata “la cometa del secolo”: ecco come ammirarla in tutto il suo splendore.

La Cometa C/2023 A3

La cometa ha destato grande entusiasmo per la sua potenziale luminosità e per le sue caratteristiche orbitali. È stata scoperta il 9 gennaio 2023 dal Purple Mountain Observatory in Cina, e indipendentemente rilevata dal sistema di monitoraggio ATLAS in Sudafrica il 22 febbraio dello stesso anno.

Come vedere l’ultimo atto della Cometa C/2023 A3

Gli esperti ritengono che C/2023 A3 potrebbe essere visibile a occhio nudo durante il suo passaggio, evitando però i luoghi con alto inquinamento luminoso. Nonostante ciò, per riuscire a osservare al meglio la sua coda brillante e la chioma di gas che la circonda, è consigliabile utilizzare un binocolo o un piccolo telescopio con ingrandimenti 10×50 o superiori.

La massima luminosità sarà raggiunta intorno al 12 ottobre, quando la cometa passerà alla minima distanza dalla Terra, pari a 0.48 UA. Sarà visibile per un paio d’ore dopo il tramonto. Le previsioni indicano che in questi giorni la cometa potrebbe raggiungere una magnitudine di -4.

Per chi desidera immortalare il momento, si consiglia di consultare app di astronomia come Star Walk 2, Sky Tonight, Stellarium, che permettono di seguire la posizione della cometa in tempo reale.

Il ritorno della Cometa C/2023 A3

Poiché Tsuchinshan-Atlas è un corpo a lunga orbita e proviene dalla nube di Oort, oltre il confine del sistema solare, secondo gli esperti non apparirà di nuovo nei nostri cieli per decine di migliaia di anni.