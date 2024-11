Ultimo giorno per le candidature alle elezioni provinciali in Nova Scotia

Le forze politiche si preparano per la campagna elettorale in vista del 26 novembre.

Scadenza per le candidature

Oggi segna l’ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature nella campagna elettorale provinciale della Nova Scotia. Secondo la legge elettorale della provincia, le candidature devono chiudere 20 giorni prima del giorno delle elezioni, fissato per il 26 novembre. Questo termine è cruciale per garantire che tutti i candidati siano ufficialmente registrati e pronti a competere per i seggi nell’assemblea legislativa.

Le forze politiche in campo

I Progressive Conservatives hanno confermato, tramite un comunicato stampa, di avere una lista completa di 55 candidati. Anche il New Democratic Party (NDP) e i Liberali hanno annunciato di avere una lista completa, mentre non ci sono notizie immediate riguardo alla posizione del Green Party. La presenza di candidati di tutte le principali forze politiche è fondamentale per garantire una competizione elettorale vivace e rappresentativa.

Attività dei leader politici

Il leader dei Liberali, Zach Churchill, ha in programma un annuncio riguardante l’edilizia abitativa a Halifax, mentre la leader del NDP, Claudia Chender, ha organizzato un evento nella zona di Halifax per oggi. Anche il leader dei Progressive Conservatives, Tim Houston, sarà attivo nella campagna, concentrandosi nei sobborghi della Municipalità Regionale di Halifax. Queste attività sono parte integrante della strategia elettorale, mirata a coinvolgere gli elettori e a presentare le proposte politiche dei vari partiti.

Situazione attuale nell’assemblea legislativa

Alla dissoluzione dell’assemblea, i Progressive Conservatives detenevano 34 seggi su 55, i Liberali 14, il NDP 6 e c’era un indipendente. Questa distribuzione dei seggi riflette le dinamiche politiche della provincia e le sfide che ogni partito dovrà affrontare nelle prossime elezioni. La competizione sarà intensa, e ogni voto sarà cruciale per determinare la futura composizione dell’assemblea legislativa.