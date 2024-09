Un incendio ha colpito un sito di costruzione di edifici a San Donato Milanese.

Un incendio è scoppiato mercoledì mattina in un edificio in costruzione a San Donato Milanese, causando una grande colonna di fumo. I servizi d'emergenza, inclusi i vigili del fuoco e i carabinieri, sono stati immediatamente mobilitati per gestire la situazione.

Un incendio è scoppiato in un complesso edilizio in fase di costruzione a San Donato Milanese, lungo via Fabiani, la mattina di mercoledì 11 settembre, dando vita a una spessa colonna di fumo. I soccorsi, comprendendo i vigili del fuoco, i carabinieri e le squadre del servizio d’emergenza 118, sono stati mobilizzati immediatamente per gestire la situazione.