Un incidente grave si è verificato a Piacenza, dove un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'automobile mentre era in sella al suo monopattino.

Un incidente stradale seriamente pericoloso a Piacenza ha portato all’ospedalizzazione immediata di un bambino di 13 anni al Maggiore di Parma. Il giovane, mentre guidava un monopattino elettrico, è stato coinvolto in un incidente con un veicolo nelle vicinanze di un passaggio pedonale. Nello scontro, ha sperimentato un urto grave alla testa, causando un trauma cranico severo che ha reso necessario un rapido trasporto in eliambulanza. L’incidente è attualmente in fase di indagine da parte della polizia locale di Piacenza.