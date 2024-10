Tragico incidente nel porto di Palermo: migrante tunisino muore durante tentativo di ingresso illegale in Italia

Un migrante tunisino è deceduto a seguito di un incidente avvenuto mentre tentava di scendere da una nave nel porto di Palermo, dopo essere giunto dalla località tunisina di La Guolette. L’uomo, di circa 30 anni, era nascosto sotto un camion e, durante le manovre di carico e scarico, è stato travolto da un autoarticolato. Si ritiene che il giovane stesse cercando di entrare illegalmente in Italia, avendo sfuggito i controlli nel porto di Tunisi. Purtroppo, per lui non c’è stata possibilità di sopravvivenza.

