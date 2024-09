Un noto commentatore si trasferisce da Matano a Merlino: "Ti diamo il benvenuto a Pomeriggio5"

Nella recente edizione di Pomeriggio 5, oltre allo standard del tavolo, una nota analista che precedentemente faceva parte del team di Alberto Matano è stata accolta tra le sue file. Non è una cosa nuova vedere diversi personaggi passare da La Vita in Diretta a Pomeriggio 5 e Dagospia ha cercato q...

Nella recente edizione di Pomeriggio 5, oltre allo standard del tavolo, una nota analista che precedentemente faceva parte del team di Alberto Matano è stata accolta tra le sue file. Non è una cosa nuova vedere diversi personaggi passare da La Vita in Diretta a Pomeriggio 5 e Dagospia ha cercato qualche tempo fa di spiegare i motivi dietro a queste transizioni. “Vi è un grande desiderio di aumentare la quota di mercato di Pomeriggio 5. C’è una battaglia con La Vita in Diretta per acquisire volti noti e giornalisti. Le offerte sono spesso doppiate, cifre che la Rai non riesce a coprire. Queste sono le voci che ci giungono e sembra che alcuni attori abbiano già accettato”. Sembra che Alberto Matano sia infastidito da questi “ospiti sottratti”, così come gli autori e reporter ai quali sono state fatte delle offerte, ma sembra che queste ultime iniziative non siano andate a buon fine.

Un’opinionista noto ha fatto il passaggio da La Vita in Diretta a Pomeriggio 5. Oggi, Myrta Merlino ha accolto nel suo programma una nota opinionista, presentatrice, cantante ed ex partecipante del Grande Fratello. Nel loft di Pomeriggio 5 si trovava Stefania Orlando e la padrona di casa l’ha presentata all’istante: “Diamo il benvenuto al nostro tavolo a Stefania Orlando, per te è una première”. Stefania ha subito dimostrato la sua competenza nel campo. Orlando ha infatti commentato con facilità la storia segreta tra il Ministro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia e ha anche rivelato di aver scoperto il suo primo fidanzato con un’altra donna. “Si è sentita fallita, ha considerato questo rapporto come una sconfitta. La nomina e la storia si sono sfumate. Il Ministro le aveva promesso che non avrebbe mai lasciato sua moglie. Questo è un altro motivo che la farà sentire sconfitta”.

È una narrazione che fa eco a molti adulteri presenti nella nostra nazione. L’effettiva vittima nel corso di quest’evento è la consorte. All’inizio, è un’infedeltà. Come si può perdonare un atto simile? Da questo scenario, entrambi il coniuge e l’amante finiscono perdendo. Ho avuto a che fare con l’infedeltà e non ho scusato; ho deciso di andarmene. Sono stati tradimenti avvenuti durante il mio primo rapporto significativo. L’ho sorpreso con un’altra persona.