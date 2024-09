Un partecipante del programma Affari Tuoi ha dichiarato a Stefano De Martino: "Ho avuto un sogno su Amadeus".

Nel recente episodio di Affari Tuoi, il concorrente Giuseppe del Molise ha rivelato un sogno curioso coinvolgente lui, Stefano De Martino, Amadeus e i caciocavalli, suscitando l'interesse del pubblico. Nel frattempo, Amadeus ha ammesso di non aver mai visto gli episodi del programma condotti da Stefano De Martino, dicendo che evita di seguire i programmi che ha lasciato.

Nel gioco di Affari Tuoi di ieri sera, il concorrente Giuseppe del Molise si è distinto. Accompagnato dalla moglie Stefania, ha rivelato un sogno che ha suscitato l’interesse dei telespettatori. Il sogno coinvolgeva lui, Stefano De Martino, Amadeus e i caciocavalli.

Il conduttore del programma ha insistito sulla divulgazione del sogno, che Giuseppe ha raccontato: “Ero in un ristorante con tutti i concorrenti, Amadeus e tu. Immagina una scena in cui riconosci il paese del caciocavallo. Chiedo se preferisci il caciocavallo stagionato o fresco, e mi dici che ti piace fresco. Così vado a prenderlo. Da noi è comune scrivere il numero del mese sulla testa del caciocavallo con un pennarello… “. Stefano De Martino, perplesso, interrompe la storia chiedendo: “Mi chiedo, a prescindere dai numeri, come Amadeus preferisce il caciocavallo?”.

Spostandoci dai sogni alla realtà, Amadeus ha ammesso di non aver mai visto episodi di Affari Tuoi condotti da Stefano De Martino. Questo lo ha reso noto in occasione della presentazione del palinsesto Warner Bros Discovery.

“Non ho mai guardato neanche un minuto di Affari Tuoi. Di norma, evito di seguire i programmi che ho lasciato, proprio come eviterei di osservare come si comporta l’ex fidanzata con il nuovo ragazzo. Pertanto, non posso formarmi un’opinione sul programma, ma a giudicare dagli ascolti, immagino sia ben fatto”, ha dichiarato.