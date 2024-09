Un tragico evento nel Foggiano ha provocato la morte di 4 persone, mentre una donna ferita è in condizioni critiche.

La donna di 30 anni coinvolta nell'incidente mortale sulla statale 693 a Gargano, Foggia, è in condizioni critiche con ferite gravi e molteplici fratture. Quattro persone sono morte nell'incidente, tra cui un insegnante di 62 anni, Matteo Giovanditto. I dettagli dell'incidente, che ha coinvolto una Panda e una Kia, non sono ancora chiari. Gli altri tre deceduti erano passeggeri della Panda e variavano in età tra 26 e 40 anni. La prognosi della donna ferita rimane riservata.

La situazione della donna di 30 anni ferita nell’incidente mortale di ieri lungo la statale 693 nel Gargano, provincia di Foggia, rimane critica. La tragica collisione frontale che ha avuto luogo sulla strada principale del Gargano ha causato la morte di quattro individui. La giovane ha subito ferite gravissime all’addome e al torace, oltre a molteplici fratture. Ieri è stata portata d’urgenza all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo con un elicottero di soccorso e operata immediatamente per un’emorragia. Attualmente è in terapia intensiva e la sua prognosi è riservata. Le cause dell’incidente, un impatto frontale tra una Panda e una Kia, restano da stabilire. Sulla Kia viaggiava soltanto Matteo Giovanditto, un insegnante di 62 anni di San Nicandro Garganico, che è deceduto sul colpo. “E’ un’enorme perdita per la nostra comunità – ha affermato il sindaco Matteo Vocalev. Era ben conosciuto e apprezzato per il suo lavoro e la sua disponibilità. Era amato da tutti. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e alle famiglie degli altri coinvolti”. Quattro persone erano a bordo della Panda, tre delle quali, purtroppo, non sono sopravvissute. Erano Libero Zaffarano di Vico del Gargano, Salvatore Biscotti, padre di due figli avuti da un precedente matrimonio, e Antonella Grossi, nata a Ischitella e residente a Cagnano Varano che lascia una figlia piccola. Il loro raggio di età variava tra 26 e 40 anni. La donna ferita era tra loro.