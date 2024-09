Un tragico incidente stradale a Catania ha causato la morte di un ragazzo di soli 15 anni e ha lasciato in condizioni critiche altri tre giovani.

Un ragazzo di 15 anni è morto e altri tre sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale sulla strada statale 288 a Catania. Dopo che la loro auto ha lasciato la carreggiata, intrappolando i giovani dentro, i vigili del fuoco hanno liberato i tre sopravvissuti e li hanno trasferiti d'urgenza in ospedale.

