Un uomo ammette di aver ucciso sua madre durante una intervista in diretta su Pomeriggio 5, affermando apertamente: "L'ho fatto io".

Un individuo ha confessato in un’emissione televisiva di aver assassinato la sua ottantenne madre a Modena. L’ammissione è avvenuta durante lo show Pomeriggio 5. Questo incidente inatteso si è verificato mentre la polizia stava dando la caccia al figlio della vittima, che si è poi consegnato al corrispondente di VideoNews sul posto per coprire il caso. “Lascia che ti spieghi cosa è successo alle tre e mezza del pomeriggio”, ha introdotto il giornalista in un dialogo con Myrta Merlino, “Eravamo qui e la polizia stava inseguendo un uomo. All’improvviso, un uomo si fa avanti, tutto sudato e sembra confuso e dichiara ‘sono Lorenzo, l’uomo che state cercando’. Inizia a piangere e sudare freddo a questo punto. Con tatto, gli ho domandato cosa fosse successo ed ha ammesso che aveva ucciso sua madre.” Il nome della vittima era Lorella Levrini, e fu la figlia a scoprire il corpo e a dare l’allarme. Da lì, la polizia ha iniziato a cercare l’altro figlio, Lorenzo, che viveva con la madre. L’ultimo a vederlo è stato un pizzaiolo che ha affermato, “L’ho visto sabato sera, sembrava calmo”, prima della svolta drammatica durante Pomeriggio 5. Dopo la confessione in diretta su Pomeriggio 5, il giornalista ha contattato la polizia e Lorenzo è stato arrestato, l’arresto è stato trasmesso in diretta.